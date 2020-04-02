Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.


Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:25 Kaynak: İHA

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