Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.
Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:25 Kaynak: İHA
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