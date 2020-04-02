Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP