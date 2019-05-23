Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı

12 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
İslahiye İlçe Jandarma ekipleri, işlediği 8 suçtan dolayı kesinleşen 1 yıl 6 ay hapis cezasını çekmek üzere kaldığı Mersin Cezaevinden izne çıktıktan sonra dönmeyen H.H'yi takibe aldı.
Jandarma ve polis ekipleri, yaklaşık 1,5 yıldır arandığı belirtilen H.H'nin, ilçe merkezinde bir telefon bayisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan H.H, jandarmada alınan ifadesinin ardından sevk edildiği İslahiye Cumhuriyet Savcılığınca tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:17 Kaynak: AA
Mersin, Jandarma, Gaziantep, Güncel
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