Gaziantep'te cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların tahliyelerine başlandı. Polis ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olanlar otobüs camlarından kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yapılan tahliye sırasında hükümlülerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak oturdukları da görüldü.

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