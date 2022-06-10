Gaziantep'te "change araç" operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te "change araç" operasyonu: 2 tutuklama

10.06.2022 17:33
Gaziantep'te "change araç" operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te "change araç" yöntemiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Gaziantep'te "change araç" yöntemiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şase numarası silinen 4 araç ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "change araç" yöntemiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütünü operasyonla çökertti. 28 Ağustos 2021 tarihinde suç örgütünü teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Yapılan takip çalışmaları sonucunda zanlıların "change araç" işlemi yaparak haksız kazanç elde ettiğini tespit eden jandarma ekipleri, suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere 7 Haziran'da eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 23 araç satış sözleşmesi, 20 icra satış senedi, 13 araç ruhsatı ve 4 şase numarası silinmiş otomobil ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te change araç operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te change araç operasyonu: 2 tutuklama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 'change araç' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te "change araç" operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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