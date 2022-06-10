Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "change" yöntemi olarak tabir edilen araç bilgilerinin değiştirilerek, nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'change' araç operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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