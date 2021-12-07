Gaziantep'te "change" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen "change" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağır hasarlı araçların şasi numarasını satışı mümkün olmayan çalıntı, yakalama şerhli ya da hacizli araçlara işleyerek (change) piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 30 ildeki 55 araçta yapılan incelemede 14'ünün "change" yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.