DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

15.10.2020 17:59
DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananlar olayı anlattı GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı ile Halkçı Liseliler Grubu üyeleri arasında çıkan kavgada yaralananlar, o anları anlattı.

Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananlar olayı anlattı

GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı ile Halkçı Liseliler Grubu üyeleri arasında çıkan kavgada yaralananlar, o anları anlattı.

Kavga, salı günü akşam saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce yapılan gençlik kolları seçimi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, bir iş merkezindeki ofiste barıştırılmak için bir araya getirildi. Bu sırada kalabalık olan iki grubun üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve Erdem Şarklı ile yanlarında bulunanlar birbirine girdi. Olayda, Erdem Şarklı'nın yanında Mustafa Can Ülüfer ve Cemal Doğan, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Umut Can Kadaş ile yanındakiler ise kavga sırasında darbedildi.

'KAMERA KAYITLARINDA VURANLAR MEVCUT'CHP il binasında toplanarak gazetecilere açıklama yapan ve olayın yaşandığı ofise konuşmak için gittiklerini iddia eden Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Erdem Şarklı, "CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile liseliler arasında sürekli sorun yaşıyordu. Rahat bir şekilde yönetemediği ve yapılan güzel etkinlikleri kendisi yapamadığı için kendi ekibini kurmak istiyordu. Bizim parti üyeliğimiz yok, sosyal sorumluluk çalışmaları düzenliyoruz. Ama liseli arkadaşlarımıza baskı uyguladıkları için ben de konuşmak istediğimi söyledim. Ofiste buluştuk ve tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Doğan ve Mustafa Can Ülüfer bıçaklandı, bizi de merdivenlerden aşağıya ittiler. Kamera kayıtlarında vuranlar mevcut. Üzerim kan olunca şoka girdim. Güvenlik ve polisler geldi. Arkadaşlarım yaralı ve baygın şekilde yerde yatıyorlardı. Daha sonra darp raporu alıp, şikayetçi olduk" diye konuştu.

'İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI BENİ YARALADI'

Ayağından ve kolundan bıçakla yaralanan ve kavga etmek için gitmediklerini öne süren Mustafa Can Ülüfer, "Biz konuşmak için gittiğimiz ofiste saldırıya uğradık. Kamera kayıtları ortada, ofiste 5 kişi vardı. Benim yaşlarımda bana saldıracak gibi bakan biri vardı. Bende kavga etmek için değil konuşmak için geldiğimizi söyledim. O sırada bana saldırdılar. İl Gençlik Kolları başkanı beni yaraladı. Şikayetçi olduk ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19
DHA YURT BÜLTENİ - 19
DHA YURT BÜLTENİ - 19

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Umut Can, kavga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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