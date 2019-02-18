Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te CHP İl Yönetimi İstifa Etti

Gaziantep'te CHP İl Yönetimi İstifa Etti

12 dakika önce

GAZİANTEP'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Gaziantep'te CHP İl Yönetimi İstifa Etti, System.String[]
GAZİANTEP'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Bir ay önce göreve getirilen Melih Meriç ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası istifa kararı aldı. İstifasını CHP Genel Merkezi'ne ileten Melih Meriç yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de genel merkeze gönderdik. Artık genel merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına yönetimden çekilmeye karar verdik."

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

Politika
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