Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te CHP'nin Yeni İl Başkanı Göreve Başladı

Gaziantep'te CHP'nin Yeni İl Başkanı Göreve Başladı

46 dakika önce

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç, İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle görevi devraldı.

Gaziantep'te CHP'nin Yeni İl Başkanı Göreve Başladı, System.String[]
Mustafa KANLI-GAZİANTEP- DHA CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç, İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle görevi devraldı.

Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine CHP İl Başkanı Melih Meriç'in yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, eski İl Başkanı Hayri Sucu ve partililer katıldı.
Anti demokratik bir şekilde görevden alındığını öne süren eski İl Başkanı Hayri Sucu, Anti demokratik bir şekilde görevden alındım. Ben 2 defa sizlerin oylarıyla gelen bir il başkanıyım. Partime hiç ihanet etmedim. Biz atadan beri partiliyiz. Bana destek veren örgütümün ölünceye kadar emrindeyim. Yeni yönetime başarılar diliyorum ve bana verilecek tüm görevler için hazırım dedi.

Hayri Sucu'ya bu güne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Malih Meriç ise, CHP genel merkezinin kararıyla il başkanlığına atandım. Yeni yönetimimizle önümüzdeki yerel seçimlere çalışacağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:58 Kaynak: DHA

Melih Meriç, Meriç, Gaziantep, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı CHP'nin Kadıköy Aday Adayı Mustafa Demircan'dan İlginç Proje: Gençler, Kitap Okuyup Para Kazanacak

CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:44:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te CHP'nin Yeni İl Başkanı Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]