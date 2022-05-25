GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ

25.05.2022 18:38

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde 203 kırmızı biber çiftçisine 40 bin litre sıvı gübre desteği verildi.

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde 203 kırmızı biber çiftçisine 40 bin litre sıvı gübre desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Biberde Organik Gübre Kullanımı ile sürüdürebilirliğin ve verimin arttırılması projesi' kapsamında İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde düzenlediği etkinliklerde 203 çiftçiye 40 bin litre sıvı gübre desteğine başlandı. İslahiye 123 çiftçiye 5 bin dekar biber ekili alanda kullanmak üzere 20 bin litre, Nurdağı'nda ise 80 çiftçiye 4 bin 500 dekar ekili alanda kullanmak üzere 20 bin litre sıvı gübre desteği başladı.Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, organik gübre kullanımını arttırmakla verimin de artacağını ifade etti.

GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Siz yeter ki üretin devlet arkanızda' Bakan Yardımcısı Gizligider: 'Siz yeter ki üretin devlet arkanızda' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Aksaray'da Tarım, Hayvancılık Fuarı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Nurdağı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement