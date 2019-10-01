Gaziantep'te çiftçilere tohum ve gübre dağıtılacak

Gaziantep'te çiftçilerin kaliteli mahsul üretebilmesi için lisanslı hububat tohumu ve gübre dağıtılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çiftçilere buğday, arpa tohumu ile gübre dağıtılmasını öngören protokol, Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan arasında imzalandı.

Vali Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yönelik hayata geçirilen projenin imza töreninde, çiftçilerin desteklendiği böylesi güzel projeleri önemsediklerini belirtti.

Büyük bir emek ve alın teri ile toprağı işleyen çiftçiler için 2 bin ton buğday tohumu ve arpa ile yine 2 bin ton gübrenin dağıtılmasını içeren iki protokol imzaladıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Şahinbey'de çiftçilik yapan her çiftçimizin attığı buğdayın, arpanın ve gübrenin yarısı Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çiftçimize önemli bir destek sağlayan böylesi projeleri önemsiyor bu kapsamda projede emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, belediye olarak 3 yıldır çiftçilere 6 bin ton buğday, 6 bin ton gübre, 10 bin 500 ton küçük ve büyükbaş hayvan yemi, 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bunların yüzde 50'sinin belediye tarafından karşılandığını ve şu ana kadar toplam maliyetin 20 milyon 295 bin lira olduğunu vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise son 3 yıldır Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere çok ciddi desteklemeler yapıldığı belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.