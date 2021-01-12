Gaziantep'te çiftçilere yönelik küçükbaş hayvan desteklerine başlandı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Almalı Mahallesi'nde ilk küçükbaş hayvanlar teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Gaziantep'te bin 265 yetiştiricinin başvurusu alındı, 116 bin 500 koyun talebinde bulunuldu.

2,5 ay önce imzalanan protokolün ilk koyunlarının tesliminin yapıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yerleştiği bir yer olduğunu belirtti.

Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan bir proje olduğunu aktaran Gül, "Türkiye'de ilk başlayan illerden biriyiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte önemli bir imkan. İstihdamda Gaziantep önde ama fabrikada kazanana göre çiftçimizin kazancı çok fazla. Belediyelerimizin verdiği desteklerle daha kolaylık sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kurum olarak tarımla ilgili daire başkanlığını kurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Buraya bakınca 'Hadi gel köyümüze geri dönelim' şarkısı vardı, o aklıma geliyor. Pandemi sonrası yeni bir düzen kuruluyor ve baktığımız zaman kendi kendimize yetmemiz çok önemli. İthalatın önlenmesi, kendi kendimize yetmemiz için verilen bu destekler çok önemli. Gaziantep'te artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Sosyal belediyecilik, insanı merkeze alan, yetim, yaşlı, mağdur ve muhtaç herkes için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediyeler olarak gereğini yapmaktayız. Baktığımızda görüyoruz ki artık ilçelerin ekonomisinin önemi arttı. Bunun için ilçelerin tarımda güçlenmesi, çiftçilerin ekonomik rahatlaması lazım. Bölgemizde küçükbaş yetiştiriciliği ön planda. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak köylümüzün, çiftçimizin emrindeyiz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da projenin çiftçiye büyük destek olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çiftçinin sürekli desteklenmesi gerektiğini, Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesinin yem, tohum ve gübre destekleriyle üreticinin yanında olduğunu kaydetti.