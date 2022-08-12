İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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