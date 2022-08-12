Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

12.08.2022 11:24
Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te çiftlik evinde 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te çiftlik evinde 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin önceki gün dron yardımıyla şüphelilerin evine yaptığı operasyonda, 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler jandarma ekiplerince imha edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bu arada operasyon dron kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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