Gaziantep'te çiğ süt verimliliği tartışılıyor - Son Dakika

Gaziantep'te, çiğ süt kalitesinin artırılması ve aflatoksin oluşumunun engellenmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve üreticilerin katıldığı bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Süt Üreticileri Birliğince kentteki bir otelde düzenlenen programa, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gürçay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ramazan Kaplan, akademisyenler, kentteki süt üreticileri ve besiciler katıldı.

Akademisyenlerin konu hakkında bilgilerini aktardığı programda, Demirok ve Burçak gelen talep ve sorunları dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, açılıştaki konuşmasında, Gaziantep'in süt üretiminde önemli seviyede olduğunu belirtti.

Kentte Türkiye'nin önemli süt üretim tesislerinin bulunduğunu ifade eden Karayılan, "Kentteki süt üretimimiz iyi. Süt üreticiliğindeki verimin artması ve sorunların kaldırılması amacıyla çalışmalarınız sürüyor. Toplantıda önemli sonuçlar, hedeflerimizi var ve bu hedeflerimizi alacağız. Var olan sorunlar için toplantı düzenliyoruz. Sorularımızı bakanlığımızın yetkilileri ve bizler dinleyeceğiz." dedi.

Toplantı, gün boyunca devam edecek.