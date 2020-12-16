Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti - Son Dakika

Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti

16.12.2020 08:18
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti, System.String[]

GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te, 4 ay önce 45 lira olan ciğerin kilosu, son aylarda iki katına çıkarak 90 liraya oldu.

GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te, 4 ay önce 45 lira olan ciğerin kilosu, son aylarda iki katına çıkarak 90 liraya oldu. Gösterilen talep ve tüketim nedeniyle ciğerin fiyatının artmasıyla lokantalarda da bir porsiyon ciğer 25 liradan 40 liraya çıktı.

Gaziantep'te yöre halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı hem kent insanı hem de yerli ve yabancı turistlerce sabah kahvaltıları da dahil günün her saati tercih edilen bir yemek olarak biliniyor. Gaziantep Ciğer Kebapçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gül, vatandaşların son zamanlarda kırmızı etten çok sakatat tüketimine yönelmesiyle ciğerin kilogramının 45 liradan 4 ay gibi sürede iki kat artışla 90 liraya yükseldiğini söyledi. Sakatata olan ilginin koronavirüs döneminde arttığını ve oluşan talep ile fiyatların ikiye katlandığını anlatan Gül, "Şu anda Gaziantep'te ciğerin kilosu 90 lira. 4 ay önce bu fiyat 45 liraydı. Ciğerin fiyatı talep ile birlikte yükseldi. Şu an ciğer et fiyatlarını fazlasıyla geçti. Ciğer kebabı; Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da çok daha fazla tüketilir. Bu iller ciğerin merkezi diyebiliriz" dedi.

'FİYATLARI YOĞUN TALEP VE SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİ YÜKSELTTİ'Ciğer fiyatlarının hızlı artış göstermesinde oluşan talebin etkili olduğunu belirten kebapçı Yalçın Taşdelen ise artışın bir diğer nedeninin ise lokanta ve restoranların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara bağladı. Esnafın sosyal medya kullandığını ve ciğer kebabına ilişkin sosyal medyada üretilen içeriklerin ciğeri popüler hale getirdiğini aktaran Yalçın Taşdelen, "Ciğer fiyatları son dönemde iki katına çıktı. Şu anda et 60-65 lira seviyelerindeyken ciğer 85-90 lira seviyelerinde. Talep çok olunca ciğerin fiyatı arttı. Vatandaş et yerine ciğeri tercih ediyor. Şu anda ciğer dürüm 20 lira, porsiyon ciğer ise 40 lira. Bir de meslektaşlarımız biz de dahil sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Orada ciğer ile ilgili çeşitli videolar paylaşıyoruz. Vatandaş görüyor ve canı istiyor. Talebin artmasıyla ciğerin fiyatı da arttı" diye konuştu.

Taşdelen, daha önce 25 lira olan ciğerin porsiyonunun 40 liraya yükseldiğini buna rağmen insanların kırmızı et yerine sakatat tüketimine devam ettiğini kaydetti. Vatandaşlar ise artan fiyatlardan şikayet ederken, ciğer kebabı tüketmekten vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

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Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti
Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti

Gastronomi, Gaziantep, Taşdelen, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ciğerin fiyatı kırmızı eti geçti - Son Dakika


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