Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne 3 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Vatan Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada bıçaklanan T.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin cenazesi ise yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak toprağa verildi.

T.Y'nin dayısı Ahmet Ayık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yeğeninin ekmek almak üzere evden çıktığını belirterek, "Evin yakınlarındaki bir parkta 4-5 kişi oğlumuzun önünü kesmiş. Bildiğimiz kadarıyla saldırganlar uyuşturucu kullanan bir grup. Oğlumuzun telefonunu almak istemişler. Bizimki de direnince bıçaklamışlar." iddiasında bulundu.

Dün Vatan Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıkmış, olayda T.Y. hayatını kaybetmişti. T.Y'nin yakınlarının olayın ardından şüphelinin yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürülmüştü.