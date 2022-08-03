Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı

03.08.2022 12:26
Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı

GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada husumetlilerince başından vurulan Bozan Gürbüz (21) hayatını kaybetti; 5 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada husumetlilerince başından vurulan Bozan Gürbüz (21) hayatını kaybetti; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bozan Gürbüz evine gittiği sırada husumetlileri ile karşılaştı. Gürbüz ile husumetlisi 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Gürbüz, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu. Boş arazide vurulan Gürbüz'ü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gürbüz'ün cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili polis ekipleri de 5 şüpheliyi tespit edip, gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavga; 1 ölü, 5 gözaltı - Son Dakika
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