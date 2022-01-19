Gaziantep'te çileye dönüşen kar havadan görüntülendi - Son Dakika

- Gaziantep'te çileye dönüşen kar havadan görüntülendi
GAZİANTEP - Gaziantep'te dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelirken beyaz örtü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik felç olurken hayat durma noktasına geldi. Her tarafı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. Gaziantep kalesi ve şehrin üzerindeki kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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