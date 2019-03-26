Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Çim Biçerken Çatıdan Düşen İşçi Öldü

Gaziantep'te Çim Biçerken Çatıdan Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kongre merkezinin çatısındaki çimleri biçerken düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Çim Biçerken Çatıdan Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kongre merkezinin çatısındaki çimleri biçerken düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir temizlik şirketinde çalışan Murat Budak (49), Yamaçtepe Mahallesi'deki Alleben Göleti sahasında bulunan kongre merkezinin çatısında makineyle çim biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6,5 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Budak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Şahinbey, İşçi, Gaziantep, Güncel
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