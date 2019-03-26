Gaziantep'te Çim Biçerken Çatıdan Düşen İşçi Öldü

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İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada

Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı