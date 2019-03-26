Gaziantep'te Çim Biçerken Çatıdan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kongre merkezinin çatısındaki çimleri biçerken düşen işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep
'in merkez Şahinbey
ilçesinde kongre merkezinin çatısındaki çimleri biçerken düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir temizlik şirketinde çalışan Murat Budak (49), Yamaçtepe Mahallesi'deki Alleben Göleti sahasında bulunan kongre merkezinin çatısında makineyle çim biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6,5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Budak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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