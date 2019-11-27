Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Çınaraltı Gençlik Söyleşileri' programı - Son Dakika

Gaziantep'te "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı

6 saat önce

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" düzenlendi.

Gaziantep'te

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" düzenlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Coşkun, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Türk müziğinin önemine değinen Coşkun, halk müziğinin zenginliğine dikkati çekti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Coşkun, halk müziğinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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