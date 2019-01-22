Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'te bir kişi, iş yerinde silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te bir kişi, iş yerinde silahla vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki KÜSGET Sanayi Sitesi esnafı ziyarete gittikleri dükkan komşuları Mustafa Yanandağ'ın, kendisine ait oto boyama iş yerinde yerde hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri, Yanandağ'ın başından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Yanandağ'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

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