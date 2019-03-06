Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'te Cinayet

1 saat önce

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasının tuhafiye dükkanına gitmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç (17), kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Dinç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumuna götürülen Dinç'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Ali Dinç, Gaziantep, Güncel
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