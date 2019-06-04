Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te cinayet

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Gaziantep'te cinayet, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü.
İddiaya göre, iki gün önce Ünal Şahin (50) ve uzun süredir konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) arasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ümit Şahin, ağabeyi Ünal Şahin'i bıçakla ağır yaraladı.
Ünal Şahin, ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Ümit Şahin, polis ekiplerince yakalandı.
Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ünal Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:47 Kaynak: AA
Şehitkamil, Ümit Şahin, Ünal Şahin, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]