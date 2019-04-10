Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Cinayet İşleyen Suriyeli Ülkesine Kaçmak İsterken Yakalandı

Gaziantep'te Cinayet İşleyen Suriyeli Ülkesine Kaçmak İsterken Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren, diğerini yaralayan Suriyeli şahıs ülkesine kaçarken Kilis'te yakalandı.

Gaziantep'te Cinayet İşleyen Suriyeli Ülkesine Kaçmak İsterken Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren, diğerini yaralayan Suriyeli şahıs ülkesine kaçarken Kilis'te yakalandı.

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 27 Aralık günü Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı boğazından yaralandı. Mert Bağcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Suriye uyruklu şüpheli A.Ş.'nin Suriye'nin Münbiç kentine kaçacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan A.Ş.'yi düzenlenen operasyon ile yakaladı. A.Ş. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:29 Kaynak: İHA
Suriye, Kilis, Gaziantep, 3. Sayfa
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