Gaziantep'te Cinayet İşleyen Suriyeli Ülkesine Kaçmak İsterken Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren, diğerini yaralayan Suriyeli şahıs ülkesine kaçarken Kilis'te yakalandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:29 Kaynak: İHA
'te iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren, diğerini yaralayan Suriyeli şahıs ülkesine kaçarken Kilis
'te yakalandı.
Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 27 Aralık
günü Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı boğazından yaralandı. Mert Bağcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Suriye uyruklu şüpheli A.Ş.'nin Suriye'nin Münbiç
kentine kaçacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'in Elbeyli
ilçesinde Türkiye
'den Suriye'ye geçmeye çalışan A.Ş.'yi düzenlenen operasyon ile yakaladı. A.Ş. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. - KİLİS
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