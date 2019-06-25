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Gaziantep'te cinsel istismar iddiasına tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te cinsel istismar iddiasına tutuklama, System.String[]
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Oğuzeli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Körkün Mahallesi'nde yaşayan H.K, kaçak olarak eğitim faaliyetinde bulunulan kursta torunu B.E.K'ye cinsel istismarda bulunulduğunu ileri sürerek jandarmaya başvurdu.
Ekipler yaptıkları inceleme neticesinde şüpheli E.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kursla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eğitim verilen yerin kaçak olarak faaliyet sürdürdüğü, yaz döneminde kullanıldığı, çocukların barınma ve iaşe işlemlerinin yürütülmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden talepte bulunulmadığı ve diğer resmi kurumlardan alınmış herhangi bir izinlerinin olmadığı belirlenmiştir. Mülki amirin onayıyla ilgili kurumlar, öğrencilerin ailelerine sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi sağlanmış ve bahse konu bina mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmekte olup üzücü olayın konusu hassasiyetle takip edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Oğuzeli, Gaziantep, Güncel
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