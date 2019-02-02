Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Cip ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Cip ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı.

Gaziantep'te Cip ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile cip çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü İbrahim Kısacık (26) hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Nurdağı yolu hastane kavşağında meydana geldi. İbrahim Kısacık yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum (42) yönetimindeki 31 NEZ 61 plakalı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralıdan Murat Kısacık, hayati tehlikesi bulunduğu için  Gaziantep'e sevk edildi. 

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

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