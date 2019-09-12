Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çizgili sırtlan leşi bulundu
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Gaziantep'te çizgili sırtlan leşi bulundu

55 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanın leşi bulundu.

Gaziantep'te çizgili sırtlan leşi bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanın leşi bulundu.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi sınırlarında, yol kenarında vahşi hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Görevliler, çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanın, araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Hayvanın leşini çevredeki bir alana gömen yetkililer, daha önce Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yaşadığı bilinen sırtlana, Nurdağı bölgesinde ilk kez rastlandığını vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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