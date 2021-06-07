Gaziantep'te Cnc Operatörlüğü ve Kaynakçılık Teknolojisi Alanında Mükemmeliyet Merkezi Kurulacak - Son Dakika

"Eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurma süreci başlatıldı. Bu amaçla Bakanlık ile GSO arasındaki iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında, GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı. Projenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Yardımcısı Özer, eğitim verdikleri tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle kurdukları kapsamlı iş birliklerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerine işaret etti ve ekledi: "Son üç yılda mesleki eğitimin tüm alanlarında iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma ve güçlendirme bağlamında çok önemli mesafeler aldık. Bu kapsamda TOBB, İSO, İTO, ASO, ATO ile mesleki eğitimde önemli projeler yürütüyoruz. 2021 yılı itibarıyla bu iş birliklerinde artık tematik alanlara odaklanıyoruz. Örneğin, İstanbul Sanayi Odası ile mevcut iş birliklerimize ilaveten kaynakçılık ve yazılım alanlarında İstanbul'da yeni mükemmeliyet merkezleri kurduk. Benzer şekilde plastik teknolojisi alanında Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile İstanbul ve Gebze'de kurduğumuz iş birlikleri başarılı bir şekilde devam ederken Ankara'da da Serdar Plastik AŞ ile Ankara I. Organize Sanayi Bölgesinde plastik teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurmak için süreci başlattık. Benzer bir adımı şimdi Gaziantep'te atıyoruz. GSO ile ortak çalışmamız sonunda Gaziantep ve bölgede CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında insan kaynağı ihtiyacının sürekli arttığı belirlendi. Bu nedenle her iki alanda birlikte yatırım yapma ve süreci birlikte yürütme kararı aldık. İmzalanan iş birliği protokolüyle Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC operatörlüğü ve kaynakçılık teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlatmış bulunuyoruz. " GSO Başkanı Adnan Ünverdi de bölge sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan firmaların nitelikli personel ihtiyacını verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla gidermeye devam edeceklerini kaydetti.