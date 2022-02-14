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Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı

14.02.2022 00:16
Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan suça sürüklenmiş 4 çocuktan 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan suça sürüklenmiş 4 çocuktan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesinde bir parkta E.K'ye (17) yönelik yapılan yağma olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, suça sürüklenen 4 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuktan 2'si tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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