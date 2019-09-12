Gaziantep'te çocuk haklarının korunmasına ilişkin toplantı

Gaziantep'te, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde çocuk haklarının yerel düzeyde korunmasına ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki saat süren toplantıya Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye UNICEF Temsilcisi Philippe Duamelle, kamu kurumların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çocuklar hazır bulundu.

Toplantıda bir konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de bütün resmi dairelerde 18 yaşın altındakilerin çocuk sayıldığını belirterek, "Velisinin, vasisinin izni olmadan muamele yapamıyorlar, müracaat edemiyorlar. Bunun tek istisnası Kamu Denetçiliği Kurumu. Çocuklardan aldığımız mektuplarla, dilekçelerle ufkumuz açılıyor, çalışma tempomuz ve hızımız artıyor." ifadelerini kullandı.

TBMM'de geçen yıl kadına ve çocuğu yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmaların daha verimli çalışması için toplantılar yapıldığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Bunun faydalarını çok gördük. Bu anlamda sizlerin görüşleri bizlere ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacaktır. Dünyada en çok mağdur olan çocuklar ve kadınlar. Nerede bir savaş, nerede bir haksızlık, nerede bir yanlışlık varsa çocuklar mağdur oluyor. Türkiye, bu yönüyle insanlık sınavını, insanlığın onur ve haysiyetiyle ilgili sınavı dünyaya örnek olarak göstermiştir. Ülkemizde de bu sınavı büyük ölçüde önderlik yaparak başaran illerin başında Gaziantep geliyor."

Gaziantep Valisi Davut Gül de tüm çocukların eşit olduğunu ve verilen haklardan eşit derecede faydalandığını belirtti.

Her konuda olduğu gibi çocuklar noktasında da Gaziantep'te birlikte hareket etme kültürüyle önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Gül, çocukların ve gençlerin karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığının sağlanmasını, problemlerin tespitinde ve çözüm önerileri getirilmesinde etkin rol oynamalarını önemsediklerini belirtti.

Bu kapsamda Gazişehir Öğrenci Meclislerini kurduklarını anlatan Gül, bu mecliste yine çocukları merkeze alan bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Gül, aynı zamanda öğrenci, öğretmen, yönetici, veli, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerle iş birliğinin arttırılması açısından da meclisin son derece önem arz ettiğini kaydetti.

Cocukların ve gençlerin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapması konusunda da Spor Şehri Gaziantep Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Gül, kurulan okul spor kulüpleriyle çocukların spor yapmalarını ve profesyonel anlamda kendilerini yetiştirmelerini istediklerini bildirdi.

Gül, göç konusunda ise sosyal yaşama adaptasyon süreciyle ilgili çeşitli çalışmaların devam ettiğini de dile getirdi.