Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı

Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı

16.05.2023 22:13

Gaziantep'te akraba olan iki ailenin çocukları arasında oyun oynarken çıkan kavgaya ebeveynler karıştı; silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gaziantep Beydilli Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan çocukların oyun kavgası, akraba iki aile arasında tartışmaya sebep oldu. Tartışma kısa sürede alevlenerek av tüfeklerinin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı - Son Dakika
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