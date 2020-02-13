Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi - Son Dakika
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Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi

6 saat önce

Gaziantep'te çocukların kar eğlencesiGAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü.

Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü. Çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, kar yağışı etkili oldu. Tarihi kent meydanı, kısa sürede beyaza büründü. Çocuklar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı. İş yerlerinin yollarını temizleyen esnaf da kardan adam yapıp, temizlikte kullandıkları fırça ve paspastan kol yaptı.

Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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