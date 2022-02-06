Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

Hareket halindeki tramvaya tutundular

Tramvay rayları arasında tehlikeli oyun

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocukların hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te hareket halindeki tramvayın arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. Bir vatandaş korku dolu anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gazimuhtarpaşa Tramvay durağında yayalara yasak olan tramvay yoluna giren iki çocuktan tramvayın arkasına tutundu. Bir çocuk tutunamayıp bırakırken diğer çocuk ise tehlikeli yolculuğuna devam etti. Tramvaya tutunamayan çocuğun raylar arasında koşarak arkadaşını takip etmesini korku dolu gözlerler izleyen çevredeki vatandaşların yürekleri ağza geldi. Çocukların tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına anbean yansıdı.

Tramvayın arkasına tutunan çocuğun hızla ilerleyen tramvayın arkasına tutunmakta zorlanması dikkat çekerken bir kaza yaşanmaması çevredeki vatandaşları rahatlattı.