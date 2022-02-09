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Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

09.02.2022 13:38
Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te ikametten hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve yağma olmak üzere toplam 5 ayrı olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te ikametten hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve yağma olmak üzere toplam 5 ayrı olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda neticesinde 1 ikametten hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık ve 1 yağma olmak üzere toplam 5 ayrı olayı gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde pek çok muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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