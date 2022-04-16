Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı

16.04.2022 19:33
Gaziantep'te çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan 4 şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Şüpheliler, polis ekiplerini görünce aynı binadan çaldıkları paraları çevreye atarak kaçmaya çalıştı.

Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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