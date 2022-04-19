Gaziantep'te çöken inşaat iskelesinde bir kişinin ölümüyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çöken inşaat iskelesinde bir kişinin ölümüyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı

19.04.2022 20:37
Gaziantep'te çöken inşaat iskelesinde bir kişinin ölümüyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te çöken cami inşaatı iskelesinde inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk duruşma görüldü.

Gaziantep'te çöken cami inşaatı iskelesinde inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk duruşma görüldü.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Selim E, Ali Fuat T, Uğur Ç. ile Küçükcan ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Metin D, Durdu B. ve Derviş K'nin bulunmadığı duruşmada, Gaziantep Barosu ile meslek odası temsilcileri de yer aldı.

Ahmet Selim E, cami inşaatına başlayıp belirli bir aşamaya kadar devam ettirdikten sonra 2015 yılında camiyi ilgili belediyeye devrettiklerini aktardı.

Bu tarihten sonra inşaatla ilgilenmediğini ifade eden Ahmet Selim E, suçsuz olduğunu söyledi.

Tutuksuz sanık Uğur Ç, firmanın ortaklarından biri olduğunu belirterek, inşaatta neden çelik iskele kullanılmadığı yönündeki soru üzerine, "O tarihte çelik iskele zorunluluğu yoktu, biz de ağaçtan iskele kurduk. Demir iskele zorunluluğu 2014 yılında çıkmıştı ancak 2 yıl geçiş süresi verilmişti. Biz inşaatı bıraktığımız için geçişi sağlayamadık." dedi.

Zeynep Küçükcan da eşinin bir dizi ihmaller sonucu hayatını kaybettiğine inandığını ifade ederek, "Eşim her türlü tedbiri alarak çalışırdı. Baretinin olmadığı söylendi, ben emniyete gidip kamera kayıtlarını inceledim, arabadan inince baretinin olduğu sırt çantasını aldığı, ayakkabısını değiştirdiği görülüyor." diye konuştu.

Baba Kemal Küçükcan da iskelede kullanılan sırıkların mevzuata uygun olmadığını savundu.

Korkut Küçükcan'ın kardeşi Süreyya Küçükcan da tüm sorumluların yargılanmasını istediğini kaydetti.

Mahkeme, 2012-2019'da Şahinbey Belediyesinde görevli imar müdürünün gelecek celse tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım 2019'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmış, 33 saat sonra ulaşılan mühendis hayatını kaybetmişti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişi de yaralanmıştı.

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Ahmet Selim, Gaziantep, Korkut, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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