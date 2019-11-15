Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kaldı.

İlçede dün 15.42'de meydana gelen olay sonrası zemine uzun ve kalın ebatta çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle oluşan enkaz, ekiplerin çalışmalarında güçlük yaratıyor.

Boyutları nedeniyle tek parça halinde bulundukları yerden çıkartılamayan çok sayıda tahta parçası, iş makineleri ve testerelerle kesiliyor.

Tahtalar taşımaya uygun hale getirildikten sonra elden ele tahliye ediliyor.

Aralarında AFAD, UMKE, inşaat işçisi, AKUT ve kentteki itfaiye personellerinin bulunduğu yaklaşık 250 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, arama kurtarma köpekleri, termal-kılavuz kameralar ve dronelerle de destek veriliyor.

Arama kurtarma çalışmalarında 24 saat geride kalırken, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Korkut Küçükcan'ın ailesinin de bölgedeki bekleyişi sürüyor.