Gaziantep'te çöken istinat duvarının altında kalan 3 araç hasar gördü - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın istinat duvarının bir kısmı çöktü. İki otomobil ile bir hafif ticari araç duvarın altında kalırken binanın zemin katının pencereleri kırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti.

Araç sahiplerinden Ozan Meriç, AA muhabirine, evinde dinlendiği sırada bulunduğu apartmanın istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Camdan aşağı baktığında aracın kullanılamaz hale geldiğini gördüğünü ifade eden Meriç, "Dünyamız başımıza yıkıldı. Dişimizden, tırnağımızdan elde ettiğimiz yatırımım birden çöp oldu. Şu anda aracımızın kapısını bile açamıyorum. Gerekli yerlere müracaatları yaptık, inşallah aracımızın değerinin karşılanmasını arzuluyoruz." dedi.