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Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika

Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor

24.01.2022 12:57

Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor Vali Gül: "İlk belirlemelere göre can kaybı yok" Gaziantep'te kar kütlesine dayanamayarak onlarca otomobilin üzerine çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor.

Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor

Vali Gül: "İlk belirlemelere göre can kaybı yok"

GAZİANTEP - Gaziantep'te kar kütlesine dayanamayarak onlarca otomobilin üzerine çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor. Enkaz alanına gelerek açıklama yapan Vali Davut Gül, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını söyledi.

Gaziantep'te üzerine biriken kar kültesine dayanamayarak park halindeki otomobillerin üzerine çöken pazar yeri çatısının enkazının kaldırılmasına başlandı. Şehitkamil Belediyesine bağlı ekipler enkazı kaldırırken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ise enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor. Çatının altında kalarak hurdaya dönen araçlar enkazın kaldırılmasıyla birlikte enkazdan alandan çıkartılıyor. Olay yerine gelen Vali Davut Gül ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan çökmeye ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşları rahatlatan açıklama yapan Vali Gül, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

"25-30 araçta zarar var"

Otopark olarak kullanılan alanın çatısının yoğun kar yükünden dolayı çöktüğü aktaran Gül, "İlk belirlemelere göre 25-30 araçta zarar var. Şu anda tespit ettiğimiz bir can kaybı yok. Belediye ekiplerimiz enkazı kaldırıyor. Bir 20 dakikaya netleşir. Vatandaşları kar yüküne karşı uyarıyoruz. Bu gibi alanların altına girmesinler" dedi.

"İnşallah maddi bir hasar olarak kalır"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise "Burası normal şartlarda pazar yeriydi ama şu anda pazar yeri olarak kullanılmıyor. Biz yeni emek pazar yerini yaptıktan sonra mevcut alan otopark olarak kullanıldı, vatandaşların umumi kullanımına açık bir alan olarak bırakıldı. İlk belirlemelere göre, altında kimsenin kalmadığını biliyoruz. Fakat ekip arkadaşlarımız demirleri keserek boşaltmaya çalışıyorlar. İnşallah maddi bir hasar olarak kalır. Bir yarım saate kadar daha net bilgi verebiliriz" diye konuştu.

Otomobili pazar yeri çatısı altında kalan Yılmaz Kılınçoğlu da yolda park edecek yer bulamadığı için buraya park ettiğini söyledi. Pazar yerinin daha güvenli olacağını düşünerek pazar yerine park ettiğini aktaran Kılınçoğlu, "Sabah uyandığımız büyük bir gürültüyle çöktü. Araçta zarar var ama çok şükür canımıza bir şey olmadı. İnşallah kimseye de zarar gelmemiştir" dedi.

Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor
Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor

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Şehitkamil, Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çöken pazar yeri çatısının enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
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