Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu

12.09.2022 11:27

Gaziantep'te bir çöp konteynerinin yanında, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün sabah saatlerinde Gaziantep Kale Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Çöp konterynerinde 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu

ERKEK BEBEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin öldüğünü belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika
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