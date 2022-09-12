Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika

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