Bugün sabah saatlerinde Gaziantep Kale Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin öldüğünü belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Jandarma ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kan donduran olay: Çöp konteynerinin yanında 1 haftalık bebeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika