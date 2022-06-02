Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü

02.06.2022 23:53
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP'te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı.

GAZİANTEP'te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Adıyaman yolu üzerindeki Beykent Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çöp ve plastik malzemelerin bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.


Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Gaziantep, Adıyaman, Beykent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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