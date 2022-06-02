Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP'te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Adıyaman yolu üzerindeki Beykent Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çöp ve plastik malzemelerin bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.