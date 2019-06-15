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Gaziantep'te "Çöpünü getir altını al" projesi

2 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından "Çöpünü getir altını al" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, çöpünü ayrıştırıp getiren vatandaşlara topladıkları puan karşılığı altın veriliyor.

Gaziantep'te
Şahinbey Belediyesi tarafından "Çöpünü getir altını al" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, çöpünü ayrıştırıp getiren vatandaşlara topladıkları puan karşılığı altın veriliyor.
Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Çöpünü getir altını al" sloganıyla hayata geçirilen "Bankam Atık" projesi kapsamında, ev ve iş yerlerinde çöplerini gruplandırarak getiren vatandaşların adlarına hazırlanan "Bankam Atık" kartlarına puan yükleniyor.
Vatandaşlar, topladıkları 50 puan karşılığı gram, 75 puan karşılığı çeyrek ve 150 puan karşılığı da tam altın ile ödüllendirilecek.
Çöpleri plastik, kağıt ve cam kategorilerinde ayıran vatandaşlar, hem geri dönüşüme katkı sunacak, hem de aile bütçelerine destek olacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesiyle geri dönüşümde çok önemli yol katedildiğini, belediye olarak da geri dönüşüm kapsamında önemli projeler yürüttüklerini belirtti.
Günlük 18 araçla 120 ton geri dönüşüm malzemesini yeniden ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Kağıt, pet şişe, cam ve diğer malzemelerin tamamı geri dönüşümle ekonomimize kazandırılıyor ve çevre kirliliğini de önlemiş oluyoruz. Yeni başlattığımız, atıklarınız altına dönüşsün 'Bankam Atık' projesiyle vatandaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde biriktirdiği geri dönüşüm malzemelerini Bankam Atık Noktalarına getiriyorlar. Burada malzemeler tartılarak teslim alınıyor ve kendilerine bir kart veriliyor. Verilen kartlara puan yükleniyor. Belli bir puana ulaşan vatandaşları altınla ödüllendiriyoruz. Böylelikle atıklarımız altına dönüşmüş oluyor. Türkiye'de ilk kez yapılan bu uygulama da Bankam Atık Noktalarını çoğaltarak geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması noktasında daha fazla geri dönüşüm malzemesi toplanacağını umuyorum."
Evlere dağıtılan poşetleri ekiplerin tek tek topladığını bildiren Tahmazoğlu, "Böylelikle geri dönüşüm malzemelerinin toplanması konusunda günlük 120 ton gibi çok ciddi bir rakama ulaşmış olduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2023 için koyduğu hedefi şu anda yakalamış durumdayız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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