Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevgi Seli
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tezahüratlarla destekledi.
31 Mart Mahalli Seçimleri için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz inşaat halinde olan Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesini ziyaret etti. Vatandaşlar, yağmur yağmasına rağmen Cumhurbaşkanını görebilmek için dakikalarca bekledi. Ziyaret sonrası Gaziantep Valiliğine doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezahürat yapan vatandaşları selamladı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:42 Kaynak: İHA
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