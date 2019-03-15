Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Cumhurbaşkanına Sevgi Seli

Gaziantep'te Cumhurbaşkanına Sevgi Seli

22 dakika önce

Gaziantep'te Cumhurbaşkanına sevgi seliGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanına sevgi seli

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tezahüratlarla destekledi.
31 Mart Mahalli Seçimler için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz inşaat halinde olan Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesini ziyaret etti. Vatandaşlar, yağmur yağmasına rağmen Cumhurbaşkanını görebilmek için dakikalarca bekledi. Ziyaret sonrası Gaziantep Valiliğine doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tezahürat yapan vatandaşlara selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:22 Kaynak: İHA

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