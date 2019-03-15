Gaziantep'te Cumhurbaşkanına Sevgi Seli
22 dakika önce
Gaziantep'te Cumhurbaşkanına sevgi seliGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı.
Gaziantep
'te Cumhurbaşkanına sevgi seli
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Gaziantep'teki mitinginin ardından ziyaret ettiği Gaziantep 25 Aralık
Panorama Müzesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı tezahüratlarla destekledi.
31 Mart Mahalli Seçimler için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
henüz inşaat halinde olan Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesini ziyaret etti. Vatandaşlar, yağmur yağmasına rağmen Cumhurbaşkanını görebilmek için dakikalarca bekledi. Ziyaret sonrası Gaziantep Valiliğine doğru hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, tezahürat yapan vatandaşlara selamladı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:22 Kaynak: İHA
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada
Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm
Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek