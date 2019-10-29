Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Davut Gül tebrikleri kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Valiliği'nde tören düzenlendi. Valilikte yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ile Sait Kirazoğlu, gaziler, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, SANKO Üniversitesi Rektörü Güner Dağlı, kent protokolü, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan ve Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını kutlayan Vali Davut Gül, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve kuruluşundan bu güne bu ülke için canını feda eden şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Bizim bu ülke için saflarımızı daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Bizim farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görmemiz lazım. Birbirimizi daha çok sevip, daha çok kucaklayarak bu vatanı gelecek nesillere bırakmamız lazım. Ben Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın. Çünkü cumhuriyet bizi biz yapan en önemli değerdir. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Vali Gül konuşmasının ardından bayram tebriklerini kabul etti.