Gaziantep'te cumhuriyet bayramı kutlaması

Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönemi nedeniyle düzenlenen törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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