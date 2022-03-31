Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI

31.03.2022 19:20

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığr ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi Nizip ve İslahiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı. (DHA)

Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI
Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE DAEŞ OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement