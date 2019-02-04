Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (2)- Yeniden

GAZİANTEP'te, Ertan D., miras anlaşmazlığı yaşadığı eşinin üç farklı adreste yaşayan yakınlarına tabancalı saldırı düzenledi.

GAZİANTEP'te, Ertan D., miras anlaşmazlığı yaşadığı eşinin üç farklı adreste yaşayan yakınlarına tabancalı saldırı düzenledi. Kayınvalidesini, baldızını ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını yaralayan Ertan D., oğlunu da yanına alarak kaçtı.



Kentteki iki mahalledeki olaylar, iddiaya göre, Ertan D. ile eşinin akrabaları arasında miras anlaşmazlığından meydana geldi. Ertan D., 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı mahallenin başka sokağında sokakta oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan D., daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan D. (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve ardından oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı.



İki mahalledeki üç noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin eşi Sultan D. ile baldızı Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Polis olayın ardından kaçan Ertan D.'yi yakalamak ve yanındaki oğlu E.D.'yi kurtarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, üç ayrı adreste meydana gelen olaylarda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:



"Gaziantep ilinde 4 Şubat 2019 tarihinde 10.30 sularında meydana gelen aile içi şiddet ve tartışma olayında, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Halen firarda olan ve ekipler tarafından aranılan şüpheli Ertan D.'nin peş peşe gittiği üç ayrı adreste ateşli silah kullanarak kasten öldürme ve yaralama fiilini işlediği belirlendi. Olayda B.Ş. (69), D.Ç. (36) ve Ö.Ş. (60) hayatını kaybetti, ağır yaralanan S.Y. (27) ve S.D. (31) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı."



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