Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)

48 dakika önce

ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS VE PSİKOLOG İKNA ETTİGaziantep'te; kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra kaçan Ertan Daşdelen, saat 16.

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4), System.String[]
ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS VE PSİKOLOG İKNA ETTİ

Gaziantep'te; kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra kaçan Ertan Daşdelen, saat 16.15 sıralarında 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tabancasını çekerek başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak saldırganı ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edildi. Babasına sarılan ve tabancasını teslim eden Daşdelen, ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından Daşdelen'in emniyete götürülerek sorgulanacağı belirtildi. Bu arada cinayetlerin ardından Daşdelen'in yanında götürdüğü oğlunu ise bir akrabasının yanına bıraktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:43 Kaynak: DHA

Gaziantep, Polis, Güncel
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