Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)

18 dakika önce

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİGaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4), System.String[]
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazelerin yarın defnedileceği belirtildi.

?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:39 Kaynak: DHA

Gaziantep, Bayram Şahin, Adli Tıp Kurumu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 19:57:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]