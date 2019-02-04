Gaziantep'te Damat Dehşeti: 3 Ölü, 2 Yaralı (4)
18 dakika önce
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİGaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Gaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Yakınları tarafından teslim alınan cenazelerin yarın defnedileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:39 Kaynak: DHA
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